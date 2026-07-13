ЦБ выпустит памятную монету с изображением Ахмата Кадырова

Банк России 14 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Монета войдет в серию «Выдающиеся личности России». На ее оборотной стороне разместят портрет Ахмата Кадырова и изображение Грозного, на лицевой — герб России. Диаметр монеты составит 33 мм, тираж — 3 тысячи экземпляров.

Банк России 14 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Монета войдет в серию «Выдающиеся личности России».

На ее оборотной стороне разместят портрет Ахмата Кадырова и изображение Грозного, на лицевой — герб России. Диаметр монеты составит 33 мм, тираж — 3 тысячи экземпляров.

Ахмат Кадыров занимал пост президента Чеченской Республики с 2003 по 2004 год и погиб в результате покушения в мае 2004 года.

Фото: Банк России.