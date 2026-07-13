ЦБ снизил курс доллара на 4 копейки

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 14 июля. Официальный курс доллара снизился на 4 копейки и составил 76,62 рубля. Евро подешевел на 9 копеек — до 87,58 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 1 копейку и составил 11,29 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 14 июля.

Официальный курс доллара снизился на 4 копейки и составил 76,62 рубля. Евро подешевел на 9 копеек — до 87,58 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 1 копейку и составил 11,29 рубля.

По официальному курсу ЦБ проводятся расчеты по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и отдельным биржевым контрактам.