Более 700 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

С 6 по 12 июля специалисты Амбулаторно-травматологического центра Больницы скорой медицинской помощи оказали помощь 721 пациенту. Чаще всего рязанцы обращались с ушибами — такую помощь получили 287 человек. Еще 149 пациентов поступили с переломами, 139 — с растяжениями, а 101 — с различными ранами.

С 6 по 12 июля специалисты Амбулаторно-травматологического центра Больницы скорой медицинской помощи оказали помощь 721 пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Чаще всего рязанцы обращались с ушибами — такую помощь получили 287 человек. Еще 149 пациентов поступили с переломами, 139 — с растяжениями, а 101 — с различными ранами.

В БСМП напомнили, что травмпункт принимает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского. Жителям Октябрьского района необходимо обращаться в травмпункт Городской больницы № 11.

Пациентов с офтальмологическими травмами принимают в травмпункте ОКБ им. Семашко, а детей с травмами — в травмпункте Областной детской клинической больницы.