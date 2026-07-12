Жители Солотчи сообщили, что более 20 часов остаются без электричества
По словам жителей, из-за аварии они уже более 20 часов остаются без света и связи. По данным голосового помощника РГРЭС, электричества нет на следующих улицах: Порядок; Дачная; Гайдара; Железнодорожная; Куркова; Коммунальная; Больничная; Дунай; Казанская; Владимирская; Грибная; Сосновая; Песчаная. В электросетях не уточнили, когда восстановят подачу света. «Работы проводятся до полного восстановления», — отметили в сообщении.
Жители Солотчи сообщили, что более 20 часов остаются без света. Пост об этом 12 июля опубликован в соцсетях.
Как рассказали жители, из-за аварии они уже более 20 часов остаются без света и связи.
По данным голосового помощника РГРЭС, электричества нет на следующих улицах:
- Порядок;
- Дачная;
- Гайдара;
- Железнодорожная;
- Куркова;
- Коммунальная;
- Больничная;
- Дунай;
- Казанская;
- Владимирская;
- Грибная;
- Сосновая;
- Песчаная.
В электросетях не уточнили, когда восстановят подачу света.
«Работы проводятся до полного восстановления», — отметили в сообщении.
Напомним, свет в Солотче отключили вечером 11 июля.