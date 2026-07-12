Жители Солотчи сообщили, что более 20 часов остаются без электричества

По словам жителей, из-за аварии они уже более 20 часов остаются без света и связи. По данным голосового помощника РГРЭС, электричества нет на следующих улицах: Порядок; Дачная; Гайдара; Железнодорожная; Куркова; Коммунальная; Больничная; Дунай; Казанская; Владимирская; Грибная; Сосновая; Песчаная. В электросетях не уточнили, когда восстановят подачу света. «Работы проводятся до полного восстановления», — отметили в сообщении.

Жители Солотчи сообщили, что более 20 часов остаются без света. Пост об этом 12 июля опубликован в соцсетях.

Как рассказали жители, из-за аварии они уже более 20 часов остаются без света и связи.

По данным голосового помощника РГРЭС, электричества нет на следующих улицах:

Порядок;

Дачная;

Гайдара;

Железнодорожная;

Куркова;

Коммунальная;

Больничная;

Дунай;

Казанская;

Владимирская;

Грибная;

Сосновая;

Песчаная.

В электросетях не уточнили, когда восстановят подачу света.

«Работы проводятся до полного восстановления», — отметили в сообщении.

Напомним, свет в Солотче отключили вечером 11 июля.