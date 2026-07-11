В Солотче из-за аварии отключили электричество
Света нет по следующим улицам: Вольная; Порядок; Гайдара; Озерная; Куркова; Мещерская; Железнодорожная; Первомайская; Школьная; Владимирская. Восстановить подачу электричества запланировано в течение четырех часов с момента отключения.
В Солотче из-за аварии отключили электричество. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 11 июля.
Света нет по следующим улицам:
- Вольная;
- Порядок;
- Гайдара;
- Озерная;
- Куркова;
- Мещерская;
- Железнодорожная;
- Первомайская;
- Школьная;
- Владимирская.
Восстановить подачу электричества запланировано в течение четырех часов с момента отключения.
UPD: Читатель сообщил, что также свет пропал на улицах Песчаная и Сосновая.
Ранее в Рязани пропал свет на 14 улицах.