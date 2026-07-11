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В Солотче из-за аварии отключили электричество
Света нет по следующим улицам: Вольная; Порядок; Гайдара; Озерная; Куркова; Мещерская; Железнодорожная; Первомайская; Школьная; Владимирская. Восстановить подачу электричества запланировано в течение четырех часов с момента отключения.

В Солотче из-за аварии отключили электричество. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 11 июля.

Света нет по следующим улицам:

  • Вольная;
  • Порядок;
  • Гайдара;
  • Озерная;
  • Куркова;
  • Мещерская;
  • Железнодорожная;
  • Первомайская;
  • Школьная;
  • Владимирская.

Восстановить подачу электричества запланировано в течение четырех часов с момента отключения.

UPD: Читатель сообщил, что также свет пропал на улицах Песчаная и Сосновая.

Ранее в Рязани пропал свет на 14 улицах.