В Солотче из-за аварии отключили электричество

Света нет по следующим улицам: Вольная; Порядок; Гайдара; Озерная; Куркова; Мещерская; Железнодорожная; Первомайская; Школьная; Владимирская. Восстановить подачу электричества запланировано в течение четырех часов с момента отключения.