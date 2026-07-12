Жители Рязанской области пожаловались на ржавую воду из-под крана
О проблеме рассказали жители дома № 17А на улице Подгорной в Рыбном. Судя по кадрам, из-под крана течет ржавая вода с примесями. «Грязевые ванны… Когда это закончится?» — задался вопросом житель дома. Ранее рязанцам напомнили, куда жаловаться на ржавую воду.
Жители Рязанской области пожаловались на ржавую воду из-под крана. Пост об этом 12 июля опубликован в соцсетях.
О проблеме рассказали жители дома № 17А на улице Подгорной в Рыбном. Судя по кадрам, из-под крана течет ржавая вода с примесями.
«Грязевые ванны… Когда это закончится?» — задался вопросом житель дома.
Ранее рязанцам напомнили, куда жаловаться на ржавую воду.