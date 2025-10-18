Рязанцам напомнили, куда жаловаться на ржавую воду из крана

Рязанцам напомнили, куда жаловаться на качество воды. Об этом 18 октября сообщили в Telegram-канале «Объясняем. Рязанская область».

Если из крана течет ржавая вода, обратиться можно в несколько инстанций. Например, позвонить в аварийную службу (ее номер нужно уточнить в УК). Оператор оформит заявку и подскажет, что делать.

Также рекомендовали обращаться в управляющую компанию. Уточняется, что иногда причина плохой воды — вышедшие из строя фильтры или коммуникации в доме. УК должна проверить их в течение двух недель.

Кроме того, можно обратиться в водоснабжающую организацию, Роспотребнадзор, прокуратуру и суд.

Напомним, жители Скопина в октябре жаловались на ржавую воду из крана.