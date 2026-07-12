За сутки в Рязанской области выпало больше месячной нормы осадков

Об этом 12 июля сообщил метеоролог Евгений Тишковец. По его данным, в Сасове выпало 64 мм осадков. При этом норма июля — 62 мм. В Елатьме уровень осадков достиг 50 мм. Напомним, в Рязани из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности.

За прошедшие сутки в Рязанской области местами выпало больше месячной нормы осадков. Об этом 12 июля сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

По его данным, в Сасове выпало 64 мм осадков. При этом норма июля — 62 мм.

В Елатьме уровень осадков достиг 50 мм.

Напомним, в Рязани из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности.