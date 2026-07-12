В Рязани городские службы переведены в режим повышенной готовности

Согласно прогнозам синоптиков, 12 июля в Рязанской области ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Также прогнозируют усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. «Аварийно-спасательная и коммунальные службы города Рязани работают в усиленном режиме. Просим жителей быть внимательными и осторожными, в случае необходимости звонить по телефону 112», — сообщили в мэрии.

В Рязани городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно прогнозам синоптиков, 11-12 июля в Рязанской области ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Также прогнозируют усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

«Аварийно-спасательная и коммунальные службы города Рязани работают в усиленном режиме. Просим жителей быть внимательными и осторожными, в случае необходимости звонить по телефону 112», — отметили в мэрии.