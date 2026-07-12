В Рязанской области продлили метеопредупреждение о непогоде
Согласно прогнозу, до конца суток 12 июля на территории Рязанской области местами ожидается продолжительный ливень. Местами сохранится гроза. В отдельных районах прогнозируют град. Также ожидается ветер порывами 13-18 м/с. Ранее рязанцам рассказали о погоде 13 июля.
В Рязанской области продлили метеопредупреждение о непогоде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу, до конца суток 12 июля на территории Рязанской области местами ожидается продолжительный ливень.
Местами сохранится гроза. В отдельных районах прогнозируют град. Также ожидается ветер порывами 13-18 м/с.
Ранее рязанцам рассказали о погоде 13 июля.