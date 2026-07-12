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Рязанцам рассказали о погоде 13 июля
В области будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируют грозу. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +19…+24°С.

Рязанцам рассказали о погоде 13 июля. Прогноз разместили на сайте ГУ МЧС по региону.

В области будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируют грозу.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +19…+24°С.