Рязанцам рассказали о погоде 13 июля

В области будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируют грозу. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +19…+24°С.