В Рязани перенесли выставку бездомных животных
Выставка «Пойдем домой» должна была состояться 12 июля. Ее перенесли из-за непогоды. Мероприятие пройдет 18 июля в Лесопарке. Возрастное ограничение — 0+.
В Рязани перенесли выставку бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе Лесопарка.
Выставка «Пойдем домой» должна была состояться 12 июля. Ее перенесли из-за непогоды.
Мероприятие пройдет 18 июля в Лесопарке.
Напомним, в Рязани городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и сильного ветра.
Возрастное ограничение — 0+.