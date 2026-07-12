В Рязани перенесли выставку бездомных животных

Выставка «Пойдем домой» должна была состояться 12 июля. Ее перенесли из-за непогоды. Мероприятие пройдет 18 июля в Лесопарке. Возрастное ограничение — 0+.

В Рязани перенесли выставку бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе Лесопарка.

Выставка «Пойдем домой» должна была состояться 12 июля. Ее перенесли из-за непогоды.

Мероприятие пройдет 18 июля в Лесопарке.

Напомним, в Рязани городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и сильного ветра.

Возрастное ограничение — 0+.