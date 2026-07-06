В Рязани снова состоится выставка животных «Пойдем домой»

12 июля в рязанском Лесопарке пройдет благотворительная выставка-пристройство собак и кошек «Пойдем домой!». Мероприятие будет проходить с 11:00 до 14:00 в рамках проекта «Защита животного мира». Его главная цель — найти новых хозяев для животных из приютов. Организаторы отмечают, что все питомцы здоровы и привиты. Животных передадут новым владельцам бесплатно по договору. Для оформления необходимо взять с собой паспорт, а также переноску или поводок с ошейником.

12 июля в рязанском Лесопарке пройдет благотворительная выставка-пристройство собак и кошек «Пойдем домой!». Об этом сообщили в горадминистрации.

Мероприятие будет проходить с 11:00 до 14:00 в рамках проекта «Защита животного мира». Его главная цель — найти новых хозяев для животных из приютов. Организаторы отмечают, что все питомцы здоровы и привиты.

Для гостей подготовят развлекательную программу с аквагримом, тематическими мастер-классами, угощениями и «Ярмаркой рукодельниц».

Животных передадут новым владельцам бесплатно по договору. Для оформления необходимо взять с собой паспорт, а также переноску или поводок с ошейником.

Кроме того, на выставке будут принимать помощь для приютов: сухие и влажные корма, пеленки и амуницию для животных.

Получить дополнительную информацию можно у организаторов по телефону: +7 (903) 640-78-88 .

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