Район в Рязани остался без электричества

Света нет на следующих улицах: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дягилевский проезд; 3-й Центральный проезд. Аварийные бригады работают на месте. «Работы продлятся до полного восстановления», — заявил голосовой помощник РГРЭС. При этом в соцсетях рязанцы сообщили, что света в Дягилеве нет уже восемь часов. Кроме того, жители Солотчи написали, что остаются без электричества сутки. По их словам, до сих пор не восстановили подачу света на улицах Санаторий, Сосновой, Дунай, Казанской, Песчаной, Владимирской, Грибной.

В Дягилеве 12 июля аварийно отключили электричество. Об этом сообщил голосовой помощник РГРЭС.

Света нет на следующих улицах:

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Дягилевский проезд;

3-й Центральный проезд.

Аварийные бригады работают на месте.

«Работы продлятся до полного восстановления», — заявил голосовой помощник РГРЭС.

При этом в соцсетях рязанцы сообщили, что света в Дягилеве нет уже восемь часов.

Кроме того, жители Солотчи написали, что остаются без электричества сутки. По их словам, до сих пор не восстановили подачу света на улицах Санаторий, Сосновой, Дунай, Казанской, Песчаной, Владимирской, Грибной.