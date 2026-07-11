В Рязани пропал свет на 14 улицах
В соцсетях сообщили, что на Советской Армии и перекрестке у «Глобуса» не работают светофоры. 11 июля из-за аварии пропал свет в Кальном и Песочне по следующим улицам: Новоселов; Советской Армии; Зубковой; Новая; Большая; Касимовское шоссе; Кальновский тупик; Шереметьевская; Тимуровцев; Бульварный проезд; Окская; Панферовский переулок; Быстрецкая; Кальная. Работы проведут до полного восстановления.
В Рязани пропал свет на 14 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
В соцсетях сообщили, что на Советской Армии и перекрестке у «Глобуса» не работают светофоры.
11 июля из-за аварии пропал свет в Кальном и Песочне по следующим улицам:
- Новоселов;
- Советской Армии;
- Зубковой;
- Новая;
- Большая;
- Касимовское шоссе;
- Кальновский тупик;
- Шереметьевская;
- Тимуровцев;
- Бульварный проезд;
- Окская;
- Панферовский переулок;
- Быстрецкая;
- Кальная.
Работы проведут до полного восстановления.