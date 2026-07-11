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В Рязани пропал свет на 14 улицах
В соцсетях сообщили, что на Советской Армии и перекрестке у «Глобуса» не работают светофоры. 11 июля из-за аварии пропал свет в Кальном и Песочне по следующим улицам: Новоселов; Советской Армии; Зубковой; Новая; Большая; Касимовское шоссе; Кальновский тупик; Шереметьевская; Тимуровцев; Бульварный проезд; Окская; Панферовский переулок; Быстрецкая; Кальная. Работы проведут до полного восстановления.

В Рязани пропал свет на 14 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

В соцсетях сообщили, что на Советской Армии и перекрестке у «Глобуса» не работают светофоры.

11 июля из-за аварии пропал свет в Кальном и Песочне по следующим улицам:

  • Новоселов;
  • Советской Армии;
  • Зубковой;
  • Новая;
  • Большая;
  • Касимовское шоссе;
  • Кальновский тупик;
  • Шереметьевская;
  • Тимуровцев;
  • Бульварный проезд;
  • Окская;
  • Панферовский переулок;
  • Быстрецкая;
  • Кальная.

Работы проведут до полного восстановления.