В Рязани пропал свет на 14 улицах

В соцсетях сообщили, что на Советской Армии и перекрестке у «Глобуса» не работают светофоры. 11 июля из-за аварии пропал свет в Кальном и Песочне по следующим улицам: Новоселов; Советской Армии; Зубковой; Новая; Большая; Касимовское шоссе; Кальновский тупик; Шереметьевская; Тимуровцев; Бульварный проезд; Окская; Панферовский переулок; Быстрецкая; Кальная. Работы проведут до полного восстановления.

В Рязани пропал свет на 14 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

В соцсетях сообщили, что на Советской Армии и перекрестке у «Глобуса» не работают светофоры.

11 июля из-за аварии пропал свет в Кальном и Песочне по следующим улицам:

Новоселов;

Советской Армии;

Зубковой;

Новая;

Большая;

Касимовское шоссе;

Кальновский тупик;

Шереметьевская;

Тимуровцев;

Бульварный проезд;

Окская;

Панферовский переулок;

Быстрецкая;

Кальная.

Работы проведут до полного восстановления.