Жителю Рыбновского района продлили арест по делу о смерти знакомого

Рыбновский районный суд продлил срок содержания под стражей жителю Рыбновского района, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Ночью с 8 на 9 мая мужчина распивал спиртное с 41-летним гостем в своей квартире в поселке Ветзоотехника. Во время конфликта он нанес мужчине не менее двух ударов ногой по голове. От полученных травм потерпевший скончался. Обвиняемый и его защитник просили заменить содержание под стражей на домашний арест, однако суд отказал.

Рыбновский районный суд продлил срок содержания под стражей жителю Рыбновского района, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, ночью с 8 на 9 мая 2026 года мужчина находился в своей квартире в поселке Ветзоотехника, где распивал спиртное с 41-летним гостем. Во время конфликта он нанес мужчине не менее двух ударов ногой по голове. От полученных травм потерпевший спустя непродолжительное время скончался.

Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении меры пресечения. Прокурор поддержал это требование. Обвиняемый и его защитник просили заменить содержание под стражей на домашний арест, однако суд отказал.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому срок содержания под стражей еще на один месяц. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанском областном суде.