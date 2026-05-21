В Рязанской области мужчина убил своего гостя во время застолья

20 мая Рыбновский районный суд в Рязанской области рассмотрел дело 43-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве. Как уточнили в пресс-службе суда, следователь попросил суд заключить его под стражу на два месяца. Известно, что в ночь с 8 на 9 мая мужчина, находясь у себя дома в поселке Ветзоотехника, во время распития алкоголя поссорился со своим гостем. В результате он ударил его ногой по голове, и гость вскоре скончался. Прокурор поддержал просьбу следователя о заключении подозреваемого под стражу, но сам мужчина и его адвокат просили суд назначить менее строгую меру, например, домашний арест. Суд отклонил их просьбу и удовлетворил ходатайство следователя. Теперь подозреваемый будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

