ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

В ответ на террористические атаки ВСУ поражены предприятия ВПК Украины, военные аэродромы. ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов, включая Константиновку. Российские средства ПВО сбили за неделю 10 крылатых ракет «Фламинго», 3 ракеты «Нептун-МД» и 4 975 беспилотников ВСУ самолетного типа.