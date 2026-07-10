Volkswagen вдвое сократит модельный ряд

Отмечается, что модельный ряд сократят в рамках программы экономии и реструктуризации, сделав акцент на наиболее привлекательных сегментах рынка. Также концерн планирует уменьшить количество вариантов комплектаций машин — до 75%. «Производственные мощности будут скорректированы в соответствии с изменившейся глобальной ситуацией на рынке и значительно возросшей конкуренцией до 9 млн автомобилей в год», — приводится текст заявления. Ранее говорилось, что Volkswagen не вернется на российский рынок.

Volkswagen сократит модельный ряд на 50%. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что модельный ряд сократят в рамках программы экономии и реструктуризации, сделав акцент на наиболее привлекательных сегментах рынка.

Также концерн планирует уменьшить количество вариантов комплектаций машин — до 75%.

«Производственные мощности будут скорректированы в соответствии с изменившейся глобальной ситуацией на рынке и значительно возросшей конкуренцией до 9 млн автомобилей в год», — приводится текст заявления.

Ранее говорилось, что Volkswagen не вернется на российский рынок.