Mash: Volkswagen не вернётся на российский рынок

Как заявили собеседники Telegram-канала, от немецкой компании, ушедшей из России в 2022 году, просьб и предложений по возвращению не поступало. И, по всей видимости, не поступит, отметили спикеры. Они добавили, что если вдруг Volkswagen захочет вернуться на российский рынок, то нужно будет строить новые заводы или выкупать старые за крупную сумму. Как выяснил Mash, завод, где собирались машины, теперь работает над производством китайского бренда автомобилей. Там планируют выпускать больше 112 тысяч машин в год.

Volkswagen не вернётся на российский рынок. Об этом Mash сообщили 4 июня представители Калужской области на полях ПМЭФ-2026.

Как заявили собеседники Telegram-канала, от немецкой компании, ушедшей из России в 2022 году, просьб и предложений по возвращению не поступало. И, по всей видимости, не поступит, отметили спикеры.

Они добавили, что если вдруг Volkswagen захочет вернуться на российский рынок, то нужно будет строить новые заводы или выкупать старые за крупную сумму.

Как выяснил Mash, завод, где собирались машины, теперь работает над производством китайского бренда автомобилей. Там планируют выпускать больше 112 тысяч машин в год.