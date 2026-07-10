В Рязанском кардиодиспансере появился новый аппарат для очищения крови

В отделение анестезиологии и реанимации Рязанского кардиодиспансера поступил аппарат для экстракорпорального очищения крови. Оборудование позволит оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек и другими критическими состояниями, сообщили в соцсетях медучреждения. Аппарат предназначен для экстракорпоральной детоксикации крови — очищения крови вне организма пациента. Он позволяет удалять избыток жидкости, токсические вещества, корректировать нарушения электролитного и кислотно-основного баланса, а также временно замещать функцию почек.

В отделение анестезиологии и реанимации Рязанского кардиодиспансера поступил аппарат для экстракорпорального очищения крови. Оборудование позволит оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек и другими критическими состояниями, сообщили в соцсетях медучреждения.

Аппарат предназначен для экстракорпоральной детоксикации крови — очищения вне организма пациента. Он позволяет удалять избыток жидкости, токсические вещества, корректировать нарушения электролитного и кислотно-основного баланса, а также временно замещать функцию почек.

«Это серьезный шаг вперед для нашего учреждения. Новый аппарат дает возможность своевременно помочь пациентам, находящимся в критическом состоянии. При тяжелых заболеваниях сердца нередко развивается полиорганная недостаточность.

Одним из наиболее частых осложнений является острое повреждение почек, которое может возникнуть вследствие кардиогенного шока, применения рентгеноконтрастных препаратов, интоксикаций, обострения хронической болезни почек и других патологических состояний. В таких ситуациях методы экстракорпорального очищения крови становятся жизненно необходимыми», — отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Дмитрий Косолапов.

Перед вводом оборудования в эксплуатацию сотрудники отделения прошли обучение под руководством ведущих специалистов Москвы.

Ранее в Рязанский кардиодиспансер поступил новый аппарат для гемодиализа [метод внепочечного очищения крови] и заместительной почечной терапии.

Фото: группа Рязанского кардиодиспансера в «ВК».