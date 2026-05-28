В Рязанский кардиодиспансер поступил новый аппарат для гемодиализа [метод внепочечного очищения крови] и заместительной почечной терапии. Об этом 28 мая сообщил заместитель председателя рязанского правительства — министр здравоохранения Александр Пшенников.
«Это особенно важно для пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им часто требуются диагностические и лечебные процедуры с использованием контрастных веществ, но при этом есть риск развития патологии почек.
Если это случалось, пациентов транспортировали в Городскую клиническую больницу № 11, чтобы провести заместительную почечную терапию. Теперь специалисты кардиодиспансера смогут выполнять эти процедуры своими силами, не теряя драгоценного времени», — написал Пшенников.
Он отметил, что новое оборудование повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей региона.
