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В Рязанской области вновь выросли цены на бензин
В период с 30 июня по 6 июля в Рязанской области один литр бензина в среднем стоил 79,60 рубля. При этом неделей ранее цена составляла 73,55 рубля. АИ-92 подорожал с 71,08 рубля до 77,03, АИ-95 — с 74,71 рубля до 80,60, дизельное топливо — с 80,58 рубля до 84,71. Цена за АИ-98 и выше увеличилась с 97,76 рубля до 110,27.

В Рязанской области за неделю подорожал бензин. Об этом сообщили на сайте Росстата.

В период с 30 июня по 6 июля в Рязанской области один литр бензина в среднем стоил 79,60 рубля. При этом неделей ранее цена составляла 73,55 рубля.

АИ-92 подорожал с 71,08 рубля до 77,03, АИ-95 — с 74,71 рубля до 80,60, дизельное топливо — с 80,58 рубля до 84,71.

Цена за АИ-98 и выше увеличилась с 97,76 рубля до 110,27.