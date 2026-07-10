В Рязанской области пьяный супруг матери угрожал убить возлюбленного дочери

51-летний житель деревни рассказал полицейским, что у дома 50-летний нетрезвый мужчина угрожает зарубить его топором. Участковые изъяли орудие преступления и задержали злоумышленника. По предварительной информации полицейских, 50-летняя женщина проживает в деревне Вилково в одном доме с матерью. Несколько лет назад каждая привела в дом сожителя. Сейчас с женщинами проживают их супруги в возрасте 50 лет и 51 года. Отмечается, что мужчины не ладят между собой. Как сообщили в полиции, каждый из соседей в своей комнате употребил спиртное. Жители встретились во дворе и снова поссорились. Младший под угрозой убийством требовал, чтобы оппонент покинул дом. Мужчина убежал и обратился в полицию.

В деревне Викулово Клепиковского округа пьяный супруг матери угрожал топором возлюбленному дочери. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

51-летний житель деревни рассказал полицейским, что у дома 50-летний нетрезвый мужчина угрожает зарубить его топором. Участковые изъяли орудие преступления и задержали злоумышленника.

По предварительной информации полицейских, 50-летняя женщина проживает в деревне Вилково в одном доме с матерью. Несколько лет назад каждая привела в дом сожителя. Сейчас с женщинами проживают их супруги в возрасте 50 лет и 51 года. Отмечается, что мужчины не ладят между собой.

Пару лет назад конфликт перерос в угрозу убийством. Как сообщили в полиции, в этот раз каждый из соседей в своей комнате употребил спиртное. Жители встретились во дворе и снова поссорились. Младший под угрозой убийством требовал, чтобы оппонент покинул дом. Мужчина убежал и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы. Ранее мужчину уже судили за угрозу убийством 51-летнему соседу.