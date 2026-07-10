В Рязани восстановили электроснабжение после аварийного отключения

В Рязани полностью восстановили электроснабжение, нарушенное днем 10 июля из-за технологического сбоя. Об этом сообщили в РГРЭС. Напомним, в 14:25 без электричества остались потребители на улицах Великанова, Крупской, Юбилейной, Новаторов и Птицеводов. В 19:02 специалисты завершили восстановительные работы, и электроснабжение потребителей восстановили в полном объеме.