В Рязани район остался без света
В Рязани днем 10 июля произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС. В 14:25 из-за технологического нарушения без света остались потребители на улицах Великанова, Крупской, Юбилейной, Новаторов и Птицеводов. По вопросам электроснабжения жители могут обращаться по телефону: 55-01-12.
В Рязани днем 10 июля произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 14:25 из-за технологического нарушения без света остались потребители на улицах Великанова, Крупской, Юбилейной, Новаторов и Птицеводов.
Специалисты уже приступили к поиску и локализации поврежденных участков сети, чтобы восстановить электроснабжение.
По вопросам электроснабжения жители могут обращаться по телефону: 55-01-12.