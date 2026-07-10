В Рязани район остался без света

В Рязани днем 10 июля произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС. В 14:25 из-за технологического нарушения без света остались потребители на улицах Великанова, Крупской, Юбилейной, Новаторов и Птицеводов. По вопросам электроснабжения жители могут обращаться по телефону: 55-01-12.