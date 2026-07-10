В российском регионе начнут продавать бензин по записи
Власти Иркутской области вместе с местными ИТ-разработчиками, чтобы избавить людей от необходимости стоять в очередях за топливом. Они намерены создать систему, которая позволит записываться на заправку и приезжать за бензином к определённому времени. Ранее власти объяснили дефицит топлива в РФ атаками на НПЗ.
В российском регионе начнут продавать бензин по записи. Об этом сообщает «Лента. ру».
Власти Иркутской области вместе с местными ИТ-разработчиками, чтобы избавить людей от необходимости стоять в очередях за топливом. Они намерены создать систему, которая позволит записываться на заправку и приезжать за бензином к определённому времени.
Ранее власти объяснили дефицит топлива в РФ атаками на НПЗ.