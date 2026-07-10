Власти объяснили дефицит топлива в РФ атаками Украины на НПЗ

По его словам, НПЗ частично выходят из строя из-за прилетов украинских дронов. Из-за этого в стране возникает дефицит топлива. «Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают», — отметил Новак. Он подчеркнул, что власти принимают меры по защите НПЗ, а также прорабатывают дополнительные поставки топлива в регионы.

Власти объяснили дефицит топлива в РФ атаками Украины на НПЗ. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, НПЗ частично выходят из строя из-за прилетов украинских дронов. Из-за этого в стране возникает дефицит топлива.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают», — отметил Новак.

Он подчеркнул, что власти принимают меры по защите НПЗ, а также прорабатывают дополнительные поставки топлива в регионы.