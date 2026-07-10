В МЧС напомнили рязанцам о безопасности детей на водоемах

В Рязанской области сохраняется жаркая погода. В связи с этим сотрудники регионального ГУ МЧС призвали родителей не отпускать детей купаться одних и не оставлять их без присмотра во время отдыха у водоемов, сообщили в ведомстве. В МЧС напомнили, что детям нельзя купаться без присмотра взрослых, особенно на надувных матрасах и кругах. Если ребенок не умеет плавать, его следует отпускать в воду только в спасательном жилете или нарукавниках. Также в ведомстве рекомендовали не разрешать детям играть в игры с погружением под воду, заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах, где можно получить травму из-за камней, коряг или других препятствий.

В Рязанской области сохраняется жаркая погода. В связи с этим сотрудники регионального ГУ МЧС призвали родителей не отпускать детей купаться одних и не оставлять их без присмотра во время отдыха у водоемов, сообщили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что детям нельзя купаться без присмотра взрослых, особенно на надувных матрасах и кругах.

Если ребенок не умеет плавать, его следует отпускать в воду только в спасательном жилете или нарукавниках.

Также в ведомстве рекомендовали не разрешать детям играть в игры с погружением под воду, заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах, где можно получить травму из-за камней, коряг или других препятствий.