После смерча на пляже в Дубровичах отменили празднование «Ивана Купалы»

Администрация центра «Аквамарин», расположенном в эпицентре прошедшей стихии, сообщила об отмене мероприятия, посвязенного празднованию Иваны Купалы. Оно должно было состояться вечером 11 июля. Также из-за урагана в Дубровичах на два дня закрыли ресторан «Утес». Ранее сообщалось, что вечером 9 июля в Дубровичах прошел смерч. Стихия повалила деревья на берегу пляжа. Спасатели разбирают завалы.

После смерча на пляже в Дубровичах отменили празднование «Ивана Купалы». Об этом сообщается в соцсетях.

Администрация центра «Аквамарин», расположенном в эпицентре прошедшей стихии, сообщила об отмене мероприятия, посвященного празднованию Иваны Купалы. Оно должно было состояться вечером 11 июля.

Также из-за урагана в Дубровичах на два дня закрыли ресторан «Утес».

Ранее сообщалось, что вечером 9 июля в Дубровичах прошел смерч. Стихия повалила деревья на берегу пляжа. Спасатели разбирают завалы.