После ливня в Рязани затопило Первомайский проспект

Инцидент произошел вечером 9 июля. По словам местных жителей, из-за земляных работ на Первомайском проспекте вода не попадает в ливневки и не уходит. Это приводит к затоплению проезжей части и пешеходных дорожек. На кадрах, опубликованный с места, также видно, что вода с улицы начинает затапливать одно из заведений, расположенных на Первомайском проспекте. Ранее стало известно, что 9 июля под Рязанью прошел смерч. В некоторых районах выпал крупный град.

После ливня в Рязани затопило Первомайский проспект. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 9 июля. По словам местных жителей, из-за земляных работ на Первомайском проспекте вода не попадает в ливневки и не уходит. Это приводит к затоплению проезжей части и пешеходных дорожек.

На кадрах, опубликованный с места, также видно, что вода с улицы начинает затапливать одно из заведений, расположенных на Первомайском проспекте.

Ранее стало известно, что 9 июля под Рязанью прошел смерч. В некоторых районах выпал крупный град.