Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Лесопарке пройдёт масштабное спортивное событие — Большой ореховый забег.

В селе Троица Спасского района состоится VIII областной фестиваль огурца, а на Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль фотографии «Моменты лета».

Также рязанцев и гостей города приглашают погрузиться в атмосферу народной культуры на «Константиновской вечёрке», которая пройдёт в рамках фестиваля «Есенин Яр» в музее-заповеднике Сергея Есенина.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».