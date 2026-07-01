В РГРЭС рассказали об отключении света в Роще 30 июня
Комментарий опубликовали в соцсетях. По информации городских электросетей, включение потребителей в районе Горрощи было поэтапным. «Произошло повреждение нескольких кабельных линий. Большая часть потребителей была включена в 20:50. Окончательная подача электроэнергии в сетях в 23:45», — говорится в сообщении.
В РГРЭС рассказали об отключении света в Роще 30 июня. Комментарий опубликовали в соцсетях.
По информации городских электросетей, включение потребителей в районе Горрощи было поэтапным.
«Произошло повреждение нескольких кабельных линий. Большая часть потребителей была включена в 20:50. Окончательная подача электроэнергии в сетях в 23:45», — говорится в сообщении.
По данным РГРЭС, 30 июня в 18:15 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии.
Напомним, 13 улиц в Рязани остались без электричества вечером 30 июня.