13 улиц в Рязани остались без электричества
Во вторник, 30 июня, аварийно отключился свет на следующих улицах: Дзержинского; Полетаева; Татарская; Пушкина; Островского; Гагарина; Черновицкая; Гоголя; Братиславская; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Линия. На месте работают аварийные бригады. Восстановить подачу света планируют в течение четырех часов с момента отключения.
13 улиц в Рязани остались без электричества. Об этом сообщил голосовой помощник РГРЭС.
Во вторник, 30 июня, аварийно отключился свет на следующих улицах:
- Дзержинского;
- Полетаева;
- Татарская;
- Пушкина;
- Островского;
- Гагарина;
- Черновицкая;
- Гоголя;
- Братиславская;
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Линия.
На месте работают аварийные бригады. Восстановить подачу света планируют в течение четырех часов с момента отключения.