13 улиц в Рязани остались без электричества

Во вторник, 30 июня, аварийно отключился свет на следующих улицах: Дзержинского; Полетаева; Татарская; Пушкина; Островского; Гагарина; Черновицкая; Гоголя; Братиславская; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Линия. На месте работают аварийные бригады. Восстановить подачу света планируют в течение четырех часов с момента отключения.