Тело пропавшего актера из «Бригады» обнаружили в Оке

Накануне Александр Высоковский отправился на рыбалку вместе с сыном. Во время прогулки он отошёл дальше по Пущинской косе и не вернулся. О его пропаже сообщила жена, после чего на поиски выдвинулись спасатели и волонтеры. Погибшему было 62 года. Он известен ролью Максима Карельского — охранника Саши Белого в сериале «Бригада». Кроме того, он снимался в проектах «Бумер», «Марш Турецкого» и «Петр Первый».

Тело пропавшего актера из «Бригады» обнаружили в Оке. Об этом сообщает «База».

Накануне Александр Высоковский отправился на рыбалку вместе с сыном. Во время прогулки он отошёл дальше по Пущинской косе и не вернулся. О его пропаже сообщила жена, после чего на поиски выдвинулись спасатели и волонтеры.

Погибшему было 62 года. Он известен ролью Максима Карельского — охранника Саши Белого в сериале «Бригада». Кроме того, он снимался в проектах «Бумер», «Марш Турецкого» и «Петр Первый».