Актер из сериала «Бригада» пропал во время рыбалки на Оке

По словам жены актера Александра Высоковского, он исчез днем 1 июля на Оке в районе Пущинской косы в Подмосковье. 62-летний артист был на рыбалке вместе с сыном, но отошел от него дальше по берегу и не вернулся. Супруга актера попросила помощи у волонтеров и владельцев моторных лодок с эхолотами. Она готова компенсировать потраченное время и расходы на бензин. Александр Высоковский известен ролью Максима Карельского — охранника Саши Белого в сериале «Бригада». Кроме того, он снимался в проектах «Бумер», «Марш Турецкого» и «Петр Первый».

Актер из сериала «Бригада» пропал во время рыбалки на Оке. Об этом сообщает «Газета. ру».

По словам жены актера Александра Высоковского, он исчез днем 1 июля на Оке в районе Пущинской косы в Подмосковье. 62-летний артист был на рыбалке вместе с сыном, но отошел от него дальше по берегу и не вернулся.

Супруга актера попросила помощи у волонтеров и владельцев моторных лодок с эхолотами. Она готова компенсировать потраченное время и расходы на бензин.

Александр Высоковский известен ролью Максима Карельского — охранника Саши Белого в сериале «Бригада». Кроме того, он снимался в проектах «Бумер», «Марш Турецкого» и «Петр Первый».