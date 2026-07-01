Россиянам рассказали о компенсации за ремонт авто из-за некачественного бензина

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров заявил, что россияне могут получить компенсацию за ремонт машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина. Об этом 1 июля он сообщил ТАСС. По словам Машарова, ущерб должен выплачивать продавец суррогата. «Если купили топливо с рук и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу ст. 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса РФ», — сказал Машаров.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров заявил, что россияне могут получить компенсацию за ремонт машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина. Об этом 1 июля он сообщил ТАСС.

По словам Машарова, ущерб должен выплачивать продавец суррогата.

«Если купили топливо с рук и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу ст. 15, 1064, 1095, 1096 ГК РФ», — сказал Машаров.

Он также пояснил, как действовать при обнаружении объявлений о продаже топлива в интернете: нужно сделать скриншот и направить информацию в полицию. Кроме того, можно подать обращение в МЧС, поскольку хранение, перевозка и продажа бензина связаны с пожарной опасностью.

Помимо этого, Машаров заявил, что рынок РФ обеспечен топливом в достаточном количестве, «но для его стабилизации потребуется некоторое время из-за перестройки логистики».

Ранее глава Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов рассказал, когда в регионе улучшится ситуация с бензином.