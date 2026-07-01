Малков призвал рязанцев соблюдать пожарную безопасность

Глава региона отметил повышение температуры воздуха в регионе. «Установилась жаркая погода, соответственно у нас высокая угроза возникновения пожаров. Ведомства, службы, прошу обеспечить полную готовность, у нас проводятся усиленное патрулирование, действует запрет на посещение лесов», — сказал Малков. Губернатор призвал рязанцев соблюдать правила пожарной безопасности, а также сразу же сообщать о ЧП, чтобы не допустить трагедий.

Губернатор Павел Малков призвал рязанцев соблюдать пожарную безопасность. Это произошло на заседании регправительства 1 июля.

Глава региона отметил повышение температуры воздуха в регионе.

«Установилась жаркая погода, соответственно у нас высокая угроза возникновения пожаров. Ведомства, службы, прошу обеспечить полную готовность, у нас проводятся усиленное патрулирование, действует запрет на посещение лесов», — сказал Малков.

Губернатор призвал рязанцев соблюдать правила пожарной безопасности, а также сразу же сообщать о ЧП, чтобы не допустить трагедий.

Ранее в регионе было объявлено метеопредупреждение из-за пятого класса пожарной опасности.

В четверг в Рязанской области воздух прогреется до +32 градусов.