В четверг в Рязанской области воздух прогреется до +32 градусов

В четверг, 2 июля, в регионе будет малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +12, +17°С, днём местами жара достигнет +27, +32°С.