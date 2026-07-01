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Центробанк допустил повышение ключевой ставки
Банк России допускает повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции на уровне около 4%. Отмечается, что из-за проинфляционных рисков ставка может быть выше, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки, если и будет пересматриваться, то скорее вверх. Сейчас средняя траектория ставки оценивается в 14-14,5%, при этом в июне ЦБ снизил ставку до 14,25% годовых.

Центробанк допустил повышение ключевой ставки. Об этом сообщает РИА Новости.

Банк России допускает повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции на уровне около 4%. Отмечается, что из-за проинфляционных рисков ставка может быть выше, чем предполагалось в апрельском прогнозе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки, если и будет пересматриваться, то скорее вверх.

Сейчас средняя траектория ставки оценивается в 14-14,5%, при этом в июне ЦБ снизил ставку до 14,25% годовых.