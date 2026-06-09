Жители Шиловского округа предупредили об отключениях газа в июле и августе

Отключение коснется: р. п. Шилово, с. Борок, с. Березово, с. Тимошкино, д. Ибредь, с. Желудево, д. Авдотьинка, с. Крутицы, с. Сановка, с. Сасыкино. Газ будут отключать с 8:00 6 июля до 20:00 23 июля и с 8:00 10 августа до 20:00 20 августа.

Жители Шиловского округа предупредили об отключениях газа в июле и августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Отключение коснется: р. п. Шилово, с. Борок, с. Березово, с. Тимошкино, д. Ибредь, с. Желудево, д. Авдотьинка, с. Крутицы, с. Сановка, с. Сасыкино.

Газ будут отключать с 8:00 6 июля до 20:00 23 июля и с 8:00 10 августа до 20:00 20 августа.