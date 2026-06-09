Ветеринары предупредили рязанцев об опасности оставлять животных в машине

Главное управление ветеринарии предупредило жителей Рязанской области об опасности оставления домашних животных в закрытых автомобилях в жаркую погоду. Специалисты отмечают, что даже за 5-10 минут в запертом салоне у собаки или кошки может развиться тепловой удар, сильный стресс, обезвоживание и нехватка воздуха. При этом температура внутри автомобиля стремительно повышается: даже при +25 °C на улице она может достигать +50 °C и выше.

Главное управление ветеринарии предупредило жителей Рязанской области об опасности оставления домашних животных в закрытых автомобилях в жаркую погоду.

Специалисты отмечают, что даже за 5-10 минут в запертом салоне у собаки или кошки может развиться тепловой удар, сильный стресс, обезвоживание и нехватка воздуха.

При этом температура внутри автомобиля стремительно повышается: даже при +25 °C на улице она может достигать +50 °C и выше.

В ведомстве подчеркнули, что автомобиль в жару быстро превращается в опасную для жизни «парилку», поэтому животных нельзя оставлять внутри даже на короткое время.

Владельцам рекомендуют переносить поездки или брать питомцев с собой, чтобы избежать угрозы их жизни и здоровью.