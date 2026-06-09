В Шацке завершили основные работы на Красноармейской улице

В Шацке продолжается благоустройство Красноармейской улицы. По данным региональных властей, основные работы уже завершены: отремонтированы дорога и тротуары, приведены в порядок башня «Засечная черта» и частокол. В верхней части улицы обустроена смотровая площадка. Также установлены качели, лавочки, урны и арт-объект «Птица счастья». Все элементы выполнены в едином стиле, подчеркивающем исторический облик Шацка.

В Шацке продолжается благоустройство Красноармейской улицы. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Отмечается, что улица является одной из старейших в городе.

По данным региональных властей, основные работы уже завершены: отремонтированы дорога и тротуары, приведены в порядок башня «Засечная черта» и частокол. В верхней части улицы обустроена смотровая площадка.

Также установлены качели, лавочки, урны и арт-объект «Птица счастья». Все элементы выполнены в едином стиле, подчеркивающем исторический облик Шацка.

Кроме того, жители региона продолжают выбирать общественные территории для благоустройства в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании уже приняли участие около 129 тысяч человек.

Фото: соцсети Павла Малкова.