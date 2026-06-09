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В Рязанской области выявили 111 партий семян с нарушениями
С начала 2026 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило в Рязанской области 111 партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию. Как сообщили в ведомстве, с января по 1 июня специалисты провели 52 контрольных мероприятия в рамках федерального государственного надзора в области семеноводства. По результатам контроля установлено, что 111 партий относятся к сортам, отсутствующим в Госреестре, что является нарушением требований федерального закона «О семеноводстве».

С начала 2026 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило в Рязанской области 111 партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию.

Как сообщили в ведомстве, с января по 1 июня специалисты провели 52 контрольных мероприятия в рамках федерального государственного надзора в области семеноводства. В ходе проверок было обследовано 158 партий семян.

По результатам контроля установлено, что 111 партий относятся к сортам, отсутствующим в Госреестре, что является нарушением требований федерального закона «О семеноводстве».

Нарушения выявили у нескольких индивидуальных предпринимателей, а также в ООО «Сад». Среди семян, представленных к реализации, оказались сорта огурцов «Китайский холодоустойчивый», «Алладин», «Блондинчик», «Селедочка» и «Корюшка», томатов «Лось», «Пухляш», «Пень», «Севрюга» и «Трюфель жёлтый», а также другие сорта овощных культур.

По итогам проверок юридическим лицам и предпринимателям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.