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В Рязанской области высадили более 400 деревьев и кустарников
В Рязанской области подвели итоги Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», в которой принимал участие регион. В рамках мероприятий в регионе высадили более 400 деревьев и кустарников. Также участники акции ликвидировали около 80 несанкционированных свалок и вывезли более двух тысяч кубометров мусора.

В Рязанской области подвели итоги Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», в которой принимал участие регион. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В рамках мероприятий в регионе высадили более 400 деревьев и кустарников. Также участники акции ликвидировали около 80 несанкционированных свалок и вывезли более двух тысяч кубометров мусора.

Всего в экологических мероприятиях приняли участие более пяти тысяч жителей области, среди них — сотрудники промышленных предприятий, предприниматели, студенты и волонтеры.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что работа по благоустройству территорий будет продолжена. По его словам, важную роль играет участие самих жителей — от уборки и посадки растений до бережного отношения к окружающей среде.

Акция «Дни защиты от экологической опасности» проходила с 15 апреля по 5 июня в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».