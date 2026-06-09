В Рязанской области приостановят движение по наплавному мосту через Оку

Движение по наплавному мосту через Оку в районе села Троица в Спасском округе приостановят с 14:00 до 16:00 9 июня. Причина — корректировка понтонной конструкции в связи с изменением уровня воды.

В Рязанской области приостановят движение по наплавному мосту через Оку. Об этом сообщили в соцсетях ООО УСД «Тракт».

Движение по наплавному мосту через Оку в районе села Троица в Спасском округе приостановят с 14:00 до 16:00 9 июня.

Причина — корректировка понтонной конструкции в связи с изменением уровня воды.