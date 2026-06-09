В Рязани осудят помогавшую обманывать пенсионеров жительницу Краснодарского края

Установлено, что в декабре 2025 года женщина, выступая в роли курьера телефонных мошенников, похитила более 500 тысяч у трех пожилых рязанок. Мошенники использовали подменные номера для звонков потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили женщинам, что их близкие попали в ДТП и нуждаются в финансовой помощи. В результате введенные в заблуждение жертвы передали курьеру все свои сбережения. Прокурор подготовил исковые заявления о возмещении вреда и компенсации морального ущерба, которые будут предъявлены в ходе судебного разбирательства. Уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд.

В прокуратуре Железнодорожного района Рязани обвинили в мошенничестве 22-летнюю жительницу Краснодарского края. Об этом пишет региональное ведомство.

Установлено, что в декабре 2025 года женщина, выступая в роли курьера телефонных мошенников, похитила более 500 тысяч у трех пожилых рязанок.

Мошенники использовали подменные номера для звонков потерпевшим, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили женщинам, что их близкие попали в ДТП и нуждаются в финансовой помощи. В результате введенные в заблуждение жертвы передали курьеру все свои сбережения.

Прокурор подготовил исковые заявления о возмещении вреда и компенсации морального ущерба, которые будут предъявлены в ходе судебного разбирательства. Уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд.