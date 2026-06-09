В российских автошколах может появиться новый экзамен

Так, обязательной по итогам обучения в автошколах может стать проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, проработают вопрос об обязательной видеорегистрации процесса проведения экзамена. Задача поставлена Минпросвещения, МВД РФ и властям регионов. Доклад необходимо сделать в правительство в 2027 году.

В российских автошколах может появиться новый экзамен. Об этом 9 июня сообщило ТАСС со ссылкой на документ правительства.

Так, обязательной по итогам обучения в автошколах может стать проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Кроме того, проработают вопрос об обязательной видеорегистрации процесса проведения экзамена.

Задача поставлена Минпросвещения, МВД РФ и региональным властям. Доклад должны представить в правительство в 2027 году.

Напомним, с 1 марта в автошколах можно изучать теорию удаленно. Помимо этого, для категории «В» количество часов вождения выросло с 38 до 42. Также появилась возможность обучаться в таксопарках и на автокомбинатах.