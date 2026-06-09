В России предложили повысить МРОТ до 40 тысяч рублей
С предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Артамонов. По его словам, увеличение МРОТ должно производиться с учетом возможностей бюджета страны. Напомним, с 1 января уровень МРОТ составляет 27 093 рубля.
В России предложили повысить МРОТ до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
С предложением выступил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. По его словам, увеличение МРОТ должно производиться с учетом возможностей бюджета страны.
Напомним, с 1 января уровень МРОТ составляет 27 093 рубля.