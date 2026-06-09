В России предложили отменить один штраф для водителей

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он предложил отменить штрафы за забытые водительские права, свидетельства о регистрации авто и полисы ОСАГО, если наличие документа можно проверить по электронным базам данных. Соответствующее письмо направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. По словам Слуцкого, сейчас водитель, который забыл документы дома, несет фактически такую же ответственность, как тот, кто сел за руль, не имея права на управление автомобилем. При этом штраф составляет 500 рублей.

В России предложили отменить один штраф для водителей. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передало 9 июня ТАСС.

Он предложил отменить штрафы за забытые водительские права, свидетельства о регистрации авто и полисы ОСАГО, если наличие документа можно проверить по электронным базам данных. Соответствующее письмо направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По словам Слуцкого, сейчас водитель, который забыл документы дома, несет фактически такую же ответственность, как тот, кто сел за руль, не имея права на управление автомобилем. При этом штраф составляет 500 рублей.

Депутат выразил мнение, что реализация инициативы позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках.